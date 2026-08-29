Буря в Кипър потопи три лодки, един човек е загинал (Видео)

Един човек загина, а шестима са били спасени след като три лодки се удариха в подводни скали и потънаха край Кипър заради силна буря и вълнение, пише БТА.

Мъж е бил изваден в безсъзнание от водата от спасителен хеликоптер край нос Греко, на югоизточното крайбрежие на острова. По-късно обаче той е бил обявен за мъртъв. Двама от оцелелите са пострадали и са били настанени за лечение в болница, съобщи кипърският информационен портал "Сигмалайв".