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Буря в Кипър потопи три лодки, един човек е загинал (Видео)

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В спасителната операция в Кипър се е включил и хеликоптер СНИМКА: Стопкадър Екс/ @inkcyprus

Един човек загина, а шестима са били спасени след като три лодки се удариха в подводни скали и потънаха край Кипър заради силна буря и вълнение, пише БТА.

Мъж е бил изваден в безсъзнание от водата от спасителен хеликоптер край нос Греко, на югоизточното крайбрежие на острова. По-късно обаче той е бил обявен за мъртъв. Двама от оцелелите са пострадали и са били настанени за лечение в болница, съобщи кипърският информационен портал "Сигмалайв".

Проливен дъжд и силни ветрове връхлетяха днес Кипър, като наводниха улици, предизвикаха свлачища и повалиха дървета. Щети бяха причинени в няколко части на средиземноморския остров.

В спасителната операция в Кипър се е включил и хеликоптер СНИМКА: Стопкадър Екс/ @inkcyprus

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