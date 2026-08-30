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Израелското разузнаване: Синът на Нетаняху е върнат от САЩ заради заплаха

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Яир и Бенямин Нетаняху КАДЪР: Екс/@Simo7809957085

Синът на израелския премиер Бенямин Нетаняху - Яир се е завърнал в Израел от САЩ заради заплахи. Това съобщи снощи израелската разузнавателна агенция “Шин Бет”, предаде ДПА.  

„В светлината на това и след съвместна оценка с екипа по сигурността беше взето решение той спешно да бъде спасен и върнат в Израел”, съобщи агенцията, която обаче не уточни източника на заплахата.  

Американският телевизионен оператор “Нюзмакс” съобщи по-рано тази седмица, че Яир Нетаняху е бил мишена на предполагаем ирански заговор за убийство, докато е живял в Маями. 

Израелското разузнаване е научило за заговора през декември и е информирало американските власти, съобщи телевизионният оператор, позовавайки се на служител на американските правоохранителни органи. 

 На Яир Нетаняху, който беше постоянно придружаван от израелски екип за сигурност, е било наредено незабавно да напусне района, съобщи "Нюзмакс”. Той е заминал, без да вземе личните си вещи, като се е върнал директно в Израел, където сега живее. 

В началото на седмицата израелският премиер заяви, че Иран е "опитал да убие" един от двамата му синове.

"Иран е посегнал на един от моите синове. Иран се е опитал да убие един от синовете ми", каза Нетаняху в интервю по телефона за израелската телевизия Канал 14.

Яир и Бенямин Нетаняху КАДЪР: Екс/@Simo7809957085

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