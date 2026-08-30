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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23473670 www.24chasa.bg

Мигранти в Сеута замеряли с камъни испански войници

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Четирима мароканци бяха задържани вчера в Сеута. Те хвърляли камъни по испански войници на патрул, предаде Франс прес.

Преди месец в испанския град в Африка влязоха хиляди незаконни мигранти.

Инцидентът с четиримата задържани се разиграва в момент, в който напрежението в Сеута е повишено - антимигрантски демонстрации преливат в насилие, а мигранти извършват атаки срещу испанските сили на реда, пише БТА. 

Десетки хиляди мигранти влязоха в Сеута от Мароко на 30 и 31 юли. Въпреки че повечето от тях бяха върнати, една част остава в града. Мигрантите бродят по улиците на Сеута и спят в импровизирани лагери или на плажовете на града.

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