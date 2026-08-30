Израел: Атакувахме командир на "Хамас" в ивицата Газа

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Атакувахме командир на палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа, заяви израелската армия, цитирана от Франс прес.

Израелските сили не уточниха дали командирът е бил убит. Не бе съобщено и за кого точно става дума.

Армията заяви, че въпросният командир е подготвял терористични атаки срещу израелски войници и срещу израелски цивилни.

Позицията на Израел е, че трябва да елиминира заплахите, които идват от "Хамас", пише БТА.

На 7 октомври 2023 година ислямисткото движение извърши безпрецедентна атака срещу еврейската държава.