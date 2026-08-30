Венецуела: Съхраняваме собствеността и суверенитета върху петрола си

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Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си в рамките на петролната сделка, сключена със САЩ. Това каза в събота временната президентка на Венецуела Делси Родригес, цитирана от Франс прес.

"Едно нещо трябва да е абсолютно ясно: Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху ресурсите си", каза Родригес, цитирана от БТА.

В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са сключили с Венецуела "най-голямата петролна сделка в историята", по силата на която са получили контрола върху 65 милиарда барела петрол от петролните резерви на Венецуела.

Преди близо девет месеца венецуелският президент Николас Мадуро бе заловен от американската армия.