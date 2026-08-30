ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условията за туризъм в планините са добри

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23473693 www.24chasa.bg

Венецуела: Съхраняваме собствеността и суверенитета върху петрола си

6252
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху петрола си в рамките на петролната сделка, сключена със САЩ. Това каза в събота временната президентка на Венецуела Делси Родригес, цитирана от Франс прес.

"Едно нещо трябва да е абсолютно ясно: Венецуела съхранява собствеността и суверенитета върху ресурсите си", каза Родригес, цитирана от БТА. 

В петък американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ са сключили с Венецуела "най-голямата петролна сделка в историята", по силата на която са получили контрола върху 65 милиарда барела петрол от петролните резерви на Венецуела.

Преди близо девет месеца венецуелският президент Николас Мадуро бе заловен от американската армия.

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“