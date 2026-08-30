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Меркел към германците: Борете се за демокрацията

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Ангела Меркел КАДЪР: Екс/@amerkel57

Бившият германски канцлер Ангела Меркел призова германците да се борят за демокрацията. Това се случва седмица преди регионални избори в германската провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА.

"Смятам, че сега отново - нещо, което не ни се налагаше да правим много десетилетия - трябва наистина да се борим за тази демокрация, да я защитим, да проявим малко смелост, да удържим на думата си и да кажем, че това е чудесен начин на живот", каза Меркел на събитие в Берлин вчера, съобщи БТА. 

Тя подчерта, че мнозинството от хората не гласуват за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ).

Тя отбеляза, че АзГ е много силна в провинциите на бившата Източна Германия, но и че набира сила в бившата Западна Германия.

"Това се превърна в общогермански феномен", изтъкна Меркел.

С оглед на предизборната кампания в Саксония-Анхалт, Меркел заяви, че в известна степен АзГ е успяла да "доминира във всички дискусии от сутрин до вечер".

В Саксония-Анхалт ще се гласува за нов регионален парламент на 6 септември.

Ангела Меркел КАДЪР: Екс/@amerkel57

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