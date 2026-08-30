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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23473771 www.24chasa.bg

Севернокорейският военен министър е уволнен

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Но Гуан-чхол СНИМКА: Екс/@kumarsubodh_

За промени в генералния щаб на севернокорейските въоръжени сили съобщиха севернокорейските медии днес. Те оповестиха и за освобождаването от длъжност на министъра на отбраната Но Гуан-чхол, предаде Франс прес.

Но е бил отстранен от длъжност и от ръководството на управляващата Корейска трудова партия по време на заседание, председателствано в събота от севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Но Гуан-чхол ще стане първи заместник-директор на департамента по производство на боеприпаси - специализиран департамент в Секретариата на Централния комитет на Корейската трудова партия, пише БТА. 

Новият министър на отбраната ще бъде Ким Сон-ги, който досега беше директор на бюрото по обща политика на въоръжените сили.

Но Гуан-чхол СНИМКА: Екс/@kumarsubodh_

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