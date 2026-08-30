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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23473772 www.24chasa.bg

Цяла Норвегия почита днес с церемонии покойния си крал Харалд (Снимки)

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Норвежкият крал Харалд СНИМКА: www.royalcourt.no

Възпоменателни служби в памет на крал Харалд Пети ще има днес в цяла Норвегия.

Хората ще се съберат и в катедралата в Осло, за да отдадат почит на монарха, който почина в петък сутринта на 89-годишна възраст. Очаква се премиерът Юнас Гар Стьоре също да присъства на службата там, предават ДПА и БТА.

Новият крал Хокон Осми, децата му Ингрид Александра и Свере Магнус, както и кралица Соня ще присъстват на възпоменателната служба в Аскер, близо до семейния дом на Хокон - замъка Скаугум, съобщават от кралския двор.

Книги за съболезнования, в които хората могат да изразят своята почит, са поставени в цялата страна от вчера.

Откакто новината за смъртта на популярния крал се разпространи, хиляди се стичат към площада на замъка, за да положат цветя и писма, да запалят свещи и заедно да почетат Харалд Пети.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Новият крал Хокон е неговият син. Той трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията.

Норвежкият крал Харалд СНИМКА: www.royalcourt.no
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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