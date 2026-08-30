Русия се готви да атакува фабрика за дронове и завод за ракети във Великобритания

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Москва обмисля хибридна атака

Русия се готви да атакува Великобритания. Набелязала е фабрика за дронове и завод за ракети като законни цели, съобщава "Дейли мейл".

Висш съветник на Владимир Путин предупреди, че най-висшите нива на руското правителство обмислят хибридна атака като саботаж или палеж, а не открит военен удар, който би предизвикал ответна реакция от страна на НАТО.

В ексклузивно интервю за вестник The Mail on Sunday Андрей Федоров, бивш заместник-министър на външните работи на Русия, определи Великобритания като зло номер едно.

Сред целите на Кремъл е фабрика за дронове, собственост на британско-украинската фирма Ukrspecsystems.

Подробности за помещенията на компанията, намиращи се в непосредствена близост до базата на Кралските въздушни сили „Милденхол" в Западен Съфолк, бяха съобщени през април заедно с детайли за още пет европейски фирми, които произвеждат оръжия и дронове за Украйна в нейната война срещу Русия.

В събота вечерта министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви:

„Безразсъдната реторика и опитите за сплашване, които наблюдаваме от страна на Кремъл през последните седмици, отразяват слабостта на позицията на Путин и ние няма да се поддадем на сплашване".

„Това беше лоша година за Путин. Фронтовата линия почти не се е променила. Броят на руските жертви продължава да расте. Руският народ плаща висока цена за войната на Путин. В наш национален интерес е също така агресията на Путин да не бъде възнаградена. Министър-председателят, министърът на външните работи и аз работим заедно, за да мобилизираме подкрепа за Украйна преди настъпването на зимата", посочи той.

Заплахата се проявява по следния начин:

- Шефовете на британски компании от отбранителния сектор са били предупредени, че могат да станат мишени на руски хибридни атаки;

- Прокремълски канал, посветен на войната, предложи да бъде атакувана база на НАТО в Естония, в която се намират поне 900 британски войници;

- Един от убийците на руския беглец Александър Литвиненко планира да организира антибританска изложба срещу британското посолство в Москва;

- Британският посланик в Русия е казал на служителите си да не потвърждават дали британско оръжие се изпраща в Украйна, за да се предотврати ескалация от страна на Путин;

В събота Елизабет Брау, експерт от аналитичния център „Атлантически съвет", заяви, че смисълът на хибридните атаки е, че поставят страна като Великобритания пред дилема как да реагира.

„Наричам хибридните заплахи „дилемата на защитника", защото това наистина е дилемата на защитника. Как точно би трябвало да отвърнеш, защото ако използваш военни средства, тогава наистина ще предизвикаш Трета световна война", коментира тя.

Федоров подчерта, че Кремъл няма да предприеме пряк военен удар срещу Великобритания, член на НАТО, тъй като това би могло да доведе до колективен военен отговор на западния алианс срещу Русия.

„Великобритания е зло номер едно. След информацията, че срещу руски нефтопреработвателни заводи са били използвани дронове, произведени във Великобритания, това предизвика голямо възмущение в руското общество. Различни експерти призовават да се наложи наказание чрез удар срещу Великобритания и това ще бъде подкрепено от мнозинството руски граждани", каза той.

Федоров заяви, че Путин и неговите приближени са разгневени, че Анди Бърнъм е предоставил на Украйна чертежи за ракети с голям обсег Storm Shadow, които са били използвани и преди за удари на територията на Русия.

Ракетите с обсег от 350 мили се произвеждат от британската оръжейна компания MBDA, която има 4000 служители и е със седалище в Стивънидж, Хертфордшир.

Федоров каза за MBDA: „Много експерти в Москва твърдят, че да, това е законна цел. Абсолютно."

През цялата минала седмица руски официални лица, включително говорителката на Кремъл Мария Захарова, заплашваха Великобритания с атаки в отговор на посещението на Бърнъм в Украйна.

Предупрежденията дойдоха въпреки неочакваното посещение в Москва на шефа на ЦРУ Джон Ратклиф миналия вторник, където според информациите той е предупредил Русия да не напада страна от НАТО.

„Правителството на Анди Бърнъм разбира докъде ще доведе това. Те трябва да разберат, че това е игра с огъня и че последствията могат да бъдат непредсказуеми", коментира Захарова.