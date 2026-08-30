Исландците силно разколебани дали искат в ЕС - референдумът е почти 50 на 50

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Оспорваният референдум в Исландия за това дали да се възобновят преговорите за членство в Европейския съюз навлиза в последната фаза, а резултатът е твърде оспорван, за да се предскаже, съобщава Би Би Си.

Според данните на обществената телевизия RUV въз основа на първите 153 197 преброени гласа от общо 270 000 избиратели с право на глас 50,1% са отхвърлили предложението на правителството. 49,9% са гласували „за", като разликата между двете групи е едва 435 гласа.

Централнолявото правителство на премиера Криструн Фростадотир обеща да проведе референдум до 2027 г., но го изтегли напред поради международните напрежения, включително заплахите на американския президент Доналд Тръмп срещу Гренландия.

Дебатът в островната държава с население от почти 400 000 души обаче се съсредоточи повече върху риболовната ѝ индустрия, отколкото върху въпроси, свързани със сигурността.

Тъй като вече е част от единния пазар на ЕС и от Шенгенската зона без граници, членството в ЕС би включило Исландия в митническия съюз и в крайна сметка в еврозоната.

Страната започна процедурата по кандидатстване за членство в ЕС през 2009 г. вследствие на финансовата криза от 2008 г. и срива на банковата система на страната.

Процесът по кандидатстването вече беше в напреднала фаза, когато през 2013 г. на власт дойде евроскептично правителство, което замрази преговорите. Правата за риболов бяха най-голямото препятствие тогава - и остават такова и до днес.

Риболовната и морската промишленост са почти 40 % от износа на Исландия и много от гласувалите с „не" се опасяваха, че ще загубят част от контрола си върху доходните риболовни зони в рамките на общата риболовна политика на ЕС.

Кампанията за референдума подхрани дебата за мястото на Исландия в света, заяви Фростадотир, след като гласува в столицата в събота.

„Това е велик ден, чакахме го от години, за да можем да гласуваме", каза Фростадотир, като добави, че правителството ѝ ще продължи работата си, независимо от резултата.

Въпросът в бюлетината беше: „Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?"

Гласуването с „Да" няма да бъде окончателно решение за присъединяване към ЕС, а стъпка към споразумение за присъединяване, което след това ще трябва да бъде одобрено чрез втори референдум.

По същия начин гласуването с „Не" няма да изключи възможността Исландия да възобнови преговорите в бъдеще.

Макар икономическите въпроси да доминираха в предизборните кампании, на преден план излязоха и опасенията за сигурността.

Исландия е член-учредител на НАТО, но няма собствени въоръжени сили и разчита на съюзниците си за отбрана.

Страната подкрепи Украйна по време на мащабната руска инвазия, а официалните лица са обезпокоени от засилените морски маневри на Русия в близост до острова.

Изразеният от Тръмп интерес към придобиването на Гренландия също предизвика опасения.