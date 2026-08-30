ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Условията за туризъм в планините са добри

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23474122 www.24chasa.bg

750 станаха загиналите при наводненията в Непал. Нивата на реките се покачват

728
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Pixabay

Властите в Непал предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнатия от катастрофални наводнения регион по границата с Китай, отнели по последни данни живота на най-малко 750 души, предаде ДПА. 

Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши. 

Експерти твърдят, че срутване на ледник в Непал може да е предизвикало бедствието, изпращайки огромни количества вода надолу по речната долина в хималайския граничен регион между Непал и Китай. 

Най-малко 734 души са загинали в Непал, съобщи агенцията, като почти 2500 са в неизвестност. Китайските държавни медии съобщиха за най-малко 16 смъртни случая и 546 изчезнали, пише БТА. 

Междувременно правителството на САЩ заяви, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ на Непал. 

„Животоспасяващата хуманитарна помощ ще включва до три месеца спешна хранителна помощ за до 10 000 засегнати от наводнения домакинства, съобщи Държавният департамент в “Екс”.  

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“