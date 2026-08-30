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Поне един човек е загинал при стрелба на рейв парти в Швейцария

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Поне един загинал при стрелба на рейв парти в Швейцария. СНИМКА: Pixabay

Най-малко един човек е загинал при стрелба, открита по време на събитие в северната част на Швейцария, предадоха Ройтерс и ДПА, позовавайки се на местната полиция.

Още петима души са ранени - един от тях сериозно. Засега няма информация за извършителя или за мотивите му, съобщи БТА.

На място се провежда мащабна полицейска операция, като обществеността е призована да избягва района.

Видеоклип, публикуван от швейцарския вестник "Блик", за който се твърди, че е бил записан близо до мястото на престъплението, показва около 10 изстрела.

Вестникът цитира говорителка на полицията, която казва, че мястото на престъплението е хиподрум. По време на изстрелите в малките часове на нощта там се е провеждало рейв парти.

Поне един загинал при стрелба на рейв парти в Швейцария. СНИМКА: Pixabay

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