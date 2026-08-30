Аятолах Хаменей пак не се показа, призова в "Телеграм" страните от Персийския залив да се изправят срещу "истинския враг"

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей призова в днешно писмено послание владетелите от страните от Персийския залив да идентифицират своя "истински враг", да вникнат в плановете му и да се изправят срещу него, предаде Ройтерс.

Посланието, отбелязващо рождения ден на ислямския пророк Мохамед и публикувано на профила на Хаменей в "Телеграм", също така призовава за единство, взаимна защита срещу враговете и сътрудничество между мюсюлманите по целия свят, съобщи БТА.

Хаменей не е виждан публично, откакто беше ранен при американско-израелските въздушни удари преди шест месеца, които дадоха началото на войната, убивайки баща му и предишен върховен лидер, аятолах Али Хаменей.

В Техеран усилено се спекулира за съдбата на Моджтаба Хаменей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви преди дни, че смята, че аятолах Моджтаба Хаменей е жив, но е бил много тежко ранен по време на ударите, при които загина баща му. Това се случва на фона на нови спекулации, че по-младият Хаменей е починал. Тръмп каза пред консервативния коментатор Глен Бек, че Хаменей е получил тежки наранявания от лявата страна на тялото, включително на ръката и крака, съобщава Евронюз.

„Не мисля, че е мъртъв. Той беше много тежко ранен. Лявата страна на тялото му – ръката, кракът, всичко. Беше много тежко ранен, но не мисля, че е мъртъв", заяви Тръмп.

Иранското правителство обеща да устои на санкциите на САЩ и на това, което нарече "заговори" на САЩ и Израел. Освен това заяви, че дипломацията и отбраната са "допълващи се, координирани и неразделни" инструменти за защита на националните интереси, сигурността и териториалната цялост на страната,