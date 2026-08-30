Проучване: Власт на "Алтернатива за Германия" ще навреди на страната, смятат половината германци

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Близо половината от германците смятат, че включването на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия" във федерално правителство би било вредно за страната, показва проучване на института за изследване на общественото мнение "Инса", предаде ДПА.

Проучването установи, че 47% са съгласни с твърдението, че Германия ще бъде ощетена, ако "Алтернатива за Германия" дойде на власт, докато 36% не са съгласни. От анкетираните 17 на сто не са дали отговор, съобщава БТА.

Проучването, поръчано от неделното издание на таблоида "Билд", установи, че 22% от анкетираните са заявили, че биха напуснали Германия, ако тази партия дойде на власт.

Общо 1001 респонденти в цяла Германия са участвали в проучването между 27 и 28 август.

„Алтернатива за Германия", най-голямата опозиционна партия в Германия, е основана през 2013 г. като антиевропейска партия, след което променя посоката си, за да се съсредоточи върху намаляването на миграцията.

Популярността на партията нарасна напоследък.

"Алтернатива за Германия" получава над 40% в анкетите в Саксония-Анхалт преди ключовите провинциални избори на 6 септември, което повишава перспективата тя да постигне пълно мнозинство – провокирайки интензивен дебат за това какво би могло да означава това за страната като цяло.

Всички основни партии отказват да работят с „Алтернатива за Германия", политика, известна като „защитна стена".

Бившият германски канцлер Ангела Меркел пък призова германците да се борят за демокрацията. "Смятам, че сега отново - нещо, което не ни се налагаше да правим много десетилетия - трябва наистина да се борим за тази демокрация, да я защитим, да проявим малко смелост, да удържим на думата си и да кажем, че това е чудесен начин на живот", каза Меркел на събитие в Берлин вчера.

Тя подчерта, че мнозинството от хората не гласуват за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ).

Тя отбеляза, че АзГ е много силна в провинциите на бившата Източна Германия, но и че набира сила в бившата Западна Германия.

"Това се превърна в общогермански феномен", изтъкна Меркел.

С оглед на предизборната кампания в Саксония-Анхалт, Меркел заяви, че в известна степен АзГ е успяла да "доминира във всички дискусии от сутрин до вечер".

В Саксония-Анхалт ще се гласува за нов регионален парламент на 6 септември.