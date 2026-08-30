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Исландия реши: няма да преговаря за влизане в ЕС

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СНИМКА: Ройтерс

Исландия е гласувала против предложението на правителството за възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз (ЕС), съобщи държавната ѝ телевизия. 

Около 270 000 избиратели бяха приканени да отговорят с „да" или „не" на въпроса: „Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?"

Според държавната телевизия RUV лагерът на гласувалите с „не" е спечелил мнозинството, съобщава Sky News. 

Очаква се премиерът Криструн Фростадотир да даде пресконференция в 13,00 часа местно време (14,00 часа по Гринуич и 17,00 ч българско време), за да коментира резултатите. По-късно през деня ще бъде оповестена повече информация за избирателната активност.

Исландия беше разделена по въпроси, сред които сигурността и риболовната ѝ индустрия.

Според правителството планът за членство е момент от типа „сега или никога", а през август министър-председателят заяви пред избирателите, че гласуването с „не" ще сложи край на всички спекулации относно ЕС.

Застъпниците на преговорите заявиха, че присъединяването към ЕС би могло да доведе до понижаване на високите лихвени проценти и да осигури сигурност на фона на войната в Украйна и реториката на Доналд Тръмп относно анексирането на Гренландия.

Гласуващите с „не" твърдяха, че членството би застрашило суверенитета на страната, както и нейните риболовни води.

„Това е велик ден. Чакахме го от години, за да можем да проведем референдум", заяви пред репортери в събота министър-председателката. 

Тя добави, че правителството ще продължи работата си, независимо от резултата.

Ако страната беше гласувала с „да" и в крайна сметка се беше присъединила отново към ЕС, тя щеше да трябва да се присъедини към общата политика в областта на рибарството, което щеше да позволи на испански, нидерландски и други риболовни кораби да влизат във водите ѝ.

Исландия вече е част от единния пазар на ЕС и от Шенгенската зона за свободно придвижване.

Тя подаде първата си кандидатура за присъединяване към ЕС през 2009 г., след като световната финансова криза засегна нейната малка и уязвима икономика.

Въпреки това, евроскептично правителство прекрати процеса през 2013 г. и преговорите приключиха.

СНИМКА: Ройтерс

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