ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа край Стражица, движението в участъка Ве...

Времето София 27° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23474616 www.24chasa.bg

Украински дрон удари рафинерия в Русия

1048
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Украински дрон удари рафинерия в Русия. СНИМКА: Архив (Кадърът е илюстративен) Дрон е забелязан над лагера на съ-домакините на Световното първенство Мексико .

Пожар избухна в рафинерия в северозападната част на Русия, след като близо до нея се разби дрон, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес. Това става на фона на засилване на кампанията от атаки на Киев срещу руски енергийни обекти, предаде БТА.

При падане на дрон е възникнал пожар близо нефтопреработвателния завод в Киришки район в Ленинградска област, съобщи в канала си в мрежата Макс губернаторът на областта Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС.

За времето на атаката бяха свалени 62 дрона, обявената тревога над областта е отменена, допълни Дрозденко.

Ленинградска област, където се намира вторият по големина руски град Санкт Петербург, разполага с важна пристанищна инфраструктура на Балтийско море, отбелязва АФП.

По-рано днес стана ясно, че Руските въоръжени сили подготвят масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна, съобщи министерството на отбраната в Москва. Това щяло да е в отговор на продължаващите атаки на киевския режим срещу гражданската инфраструктура и горивно-енергийния комплекс на Русия, се посочва в изявление на ведомството.

Украински дрон удари рафинерия в Русия. СНИМКА: Архив (Кадърът е илюстративен) Дрон е забелязан над лагера на съ-домакините на Световното първенство Мексико .

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Вики Костова и особеният ѝ урок с „24 часа“