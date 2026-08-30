Украински дрон удари рафинерия в Русия

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Пожар избухна в рафинерия в северозападната част на Русия, след като близо до нея се разби дрон, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес. Това става на фона на засилване на кампанията от атаки на Киев срещу руски енергийни обекти, предаде БТА.

При падане на дрон е възникнал пожар близо нефтопреработвателния завод в Киришки район в Ленинградска област, съобщи в канала си в мрежата Макс губернаторът на областта Александър Дрозденко, цитиран от ТАСС.

За времето на атаката бяха свалени 62 дрона, обявената тревога над областта е отменена, допълни Дрозденко.

Ленинградска област, където се намира вторият по големина руски град Санкт Петербург, разполага с важна пристанищна инфраструктура на Балтийско море, отбелязва АФП.

По-рано днес стана ясно, че Руските въоръжени сили подготвят масирани удари по обекти от енергийната инфраструктура на Украйна, съобщи министерството на отбраната в Москва. Това щяло да е в отговор на продължаващите атаки на киевския режим срещу гражданската инфраструктура и горивно-енергийния комплекс на Русия, се посочва в изявление на ведомството.