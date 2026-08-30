Земетресение с магнитуд 4,7 до албанския град Вльора

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано малко след полунощ днес близо до град Вльора, Югозападна Албания, съобщи БТА по информация на албанския информационен портал „Шчиптаря".

Според данни на албанския Институт по геонауки (IGJEO) земетресението е станало в 00:35 ч. местно време (01:35 ч. българско време) на дълбочина 17,6 километра, като епицентърът му е бил село Верго до Вльора.

Трусът е усетен в няколко града в южната част на страната, като не се съобщава за ранени или щети.

Земетресение с магнитуд над 4 степен - 4,2 бе регистрирано в Албания и Черна гора на 24 януари 2025 г. Епицентърът е бил на разстояние 61 км югоизточно от Подгорица и 19 км южно от Шкодра, Албания. Трусът е бил усетен на много места в Албания и Черна гора.

Другото по-сериозно земетресение в Албания е било на 15 януари 2023 г., с магнитуд 4,7 по Рихтер. Тогава е имало нанесени леки щети.Земетресението е било с епицентър Кльос, североизточно от столицата Тирана.