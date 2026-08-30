Зеленски: 38 души са загинали при руския удар по склад край Киев (Снимки)

"Броят на жертвите при руския удар в петък вечерта по склад западно от Киев, най-смъртоносната атака до момента за тази година, нарасна до 38, като четирима души все още са в неизвестност." Това съобщи днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес и Укринформ. СНИМКА: Ройтерс

"В Село Мила в Киевска област, работата за справяне с последиците от руския удар продължава денонощно. По днешни данни ударът е причинил смъртта на 38 души, 20 са ранени, а четирима се смятат за изчезнали. Сред ранените има две деца", заяви Зеленски във "Фейсбук". СНИМКА: Ройтерс

Ударът в петък вечерта по склада - според украинските официални лица за боеприпаси - предизвика внушителни експлозии и пожари, които обхванаха десетки близки домове и сгради. Боеприпаси, дронове и взривни вещества е имало в поразения склад. Те са били предназначени за ползване от Въоръжените сили на Украйна. Първото попадение на руските сили е било на място, където са се съхранявали боеприпаси, "които изобщо не е трябвало да бъдат там" - толкова близо до жилищни сгради. Ударът е предизвикал "детонации в голям мащаб на снаряди, мини, други боеприпаси и дронове". СНИМКА: Ройтерс