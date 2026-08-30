Румъния вдигна два изтребителя F-16, засечен е дрон до украинската граница

Румъния вдигна два изтребителя F-16, защото засече дрон до румънско-украинската граница. Изтребителите са от военновъздушна база 86 в Борча. Радарната система на румънското Министерство на националната отбрана засече въздушна цел в близост до границата, предаде БТА п информация на Аджерпрес.

Според информация на Министерството, цитирана от агенцията, дронът е засечен в 10:36 ч. тази сутрин (румънско и българско време) на около 20 км източно от село Вълкове в Украйна, близо до границата с Румъния.

Генералният инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение до населението в североизточната част на източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert) в 10:50 ч. Тревогата е продължила до 11:18 ч. местно време, като на спешния номер 112 не са постъпили обаждания от граждани.

По информация на Диджи 24 румънските власти не са обявили до момента въздушната цел да е навлизала в румънското въздушно пространство.

На 24 август пък дрон бе открит в района на село Чушля в източния румънски окръг Вранча, недалеч от границата с окръг Галац. Летателният апарат е бил паднал върху орех в близост до къща. Като превантивна мярка жителите, намиращи се в радиус от около 300 метра, са били евакуирани.

Преди два дни пък турски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Гърция, в района на Егейско море между островите Самотраки и Лимнос. Гръцките военновъздушни сили веднага са пратили два изтребителя F-16, за да локализират, идентифицират и прехванат дрона. Безпокойство е предизвикал фактът, че устройството се е движило в близост до летището в Александруполис в момент, в който пътнически самолет на гръцките авиолинии Aegean Airlines се е готвил да излети.