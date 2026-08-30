КМГ: Си Дзинпин пристигна в Бишкек за държавно посещение и срещата на върха на ШОС

При пристигането си на летище „Манас" в Бишкек председателят на КНР Си Дзинин отправи приветствие към домакините, в което заяви, че настоящата визита е негова трета в Киргизстан.

По думите му през 34-те години от установяването на дипломатически отношения между Китай и Киргизстан двустранните връзки се развиват стабилно въпреки промените в международната обстановка. Той посочи, че те са достигнали равнището на всеобхватно стратегическо партньорство в новата ера.

Си Дзинпин заяви още, че по време на разговорите си с президента Жапаров ще обсъди двустранните отношения, сътрудничеството в различни области, както и международни и регионални въпроси от общ интерес. Той изрази очакване разговорите да очертаят нови насоки за развитието на отношенията между двете страни.

В рамките на предстоящата среща на върха на ШОС Си Дзинпин ще обсъди с представителите на останалите държави развитието на организацията през последните 25 години и възможностите за по-нататъшното ѝ развитие.