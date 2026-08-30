КМГ: Китай отчете 7% ръст на чуждестранните инвестиции през първата половина на 2026 г.

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Около 35 000 предприятия с чуждестранен капитал са били регистрирани в Китай през първата половина на 2026 г. Това е ръст от 7% спрямо същия период на миналата година, съобщи Държавното управление за пазарно регулиране.

Увеличение на новите чуждестранни предприятия е отчетено както в големите експортно ориентирани провинции, така и в пограничните райони. Най-съществен е ръстът в Хайнан – 38,6%, следван от Шандун с 15,2%, Гуандун с 8,1% и Дзянсу с 6,8%.

Хайнан привлича все повече инвеститори след въвеждането на специален митнически режим за целия остров на 18 декември 2025 г. Властите предприеха серия от мерки за допълнително отваряне на икономиката и създаване на по-благоприятна среда за чуждестранния бизнес.

Здравеопазването и търговията привличат повече инвеститори

По сектори потребителският пазар се очертава като нов важен център за чуждестранни инвестиции. Броят на новосъздадените предприятия в сферата на здравеопазването и социалните услуги е нараснал с 27,1% на годишна база. При търговията на едро и дребно увеличението е 11,9%, а в хотелиерството и ресторантьорството – 11,7%.

Отделни данни на Министерството на търговията показват, че през първите шест месеца на годината близо 4800 чуждестранни компании са увеличили инвестициите си в Китай. В същото време преките чуждестранни инвестиции във високотехнологичните индустрии са скочили с 33,2% на годишна база.

През юни китайското Министерство на търговията и други държавни институции представиха план за стабилизиране и оптимизиране на използването на чуждестранни инвестиции. Документът включва 15 конкретни мерки.

Сред приоритетите са по-широк достъп на чуждестранния бизнес до сектора на услугите, насърчаване на инициативата „Invest China" и осигуряване на равнопоставено участие на чуждестранните компании в обществените поръчки.

Мерките целят също да гарантират по-справедлив достъп до бизнес дейности и да отговорят на опасенията на чуждестранните инвеститори относно условията за работа на китайския пазар.