КМГ: Китай въвежда етични правила за използването на изкуствен интелект в медицинската диагностика

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Китай публикува нови етични насоки за научните изследвания и клиничното използване на изкуствен интелект в медицинската образна диагностика. Целта е да се регламентират разработването на алгоритми, тяхното тестване и валидиране, както и прилагането им в медицинската практика.

Медицинската образна диагностика използва изкуствен интелект за анализ на изображения от компютърна томография, магнитен резонанс и ултразвукови изследвания. Технологията може да подпомага лекарите при откриването на патологични изменения и да ускори диагностичния процес.

Широкото ѝ използване обаче е свързано и с рискове. Сред тях са изтичането на чувствителни здравни данни, алгоритмичната дискриминация и неяснотата кой носи отговорност при грешка на системата, използваща изкуствен интелект.

Новите правила се основават на шест основни принципа: защита и подобряване на човешкото благосъстояние, справедливост, уважение към автономията на човека, защита на личните данни и сигурността на информацията, безопасност и контролируемост, както и прозрачност.

Интересите и здравето на пациентите трябва да бъдат поставяни на първо място. Изследователите са задължени да получават информирано съгласие от участниците, които могат по всяко време да оттеглят даденото разрешение.

Особено важно изискване е, че изкуственият интелект не може да поставя окончателна диагноза. Отговорността остава за хората, а лекарят запазва последната дума при вземането на медицински решения.

Насоките също така забраняват преувеличаването на възможностите и резултатите на моделите с изкуствен интелект. Подчертава се и необходимостта от алгоритмична справедливост, така че системите да не създават диагностични отклонения заради недостатъчно представителни или небалансирани тренировъчни набори от данни.

С новите правила Китай се стреми да съчетае развитието на изкуствения интелект в медицината с по-строги изисквания за защита на пациентите, надеждност на технологиите и човешки контрол върху медицинските решения.