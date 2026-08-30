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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23474966 www.24chasa.bg

КМГ: 16 души са загинали, а 546 остават в неизвестност от китайска страна след свлачището на границата с Непал

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 30 август пресслужбата на управата на Сидзанския автономен район проведе пресконференция. На нея председателят ѝ Гарма Цетен съобщи, че към 18:00 на 29 август по данни на китайските власти от района, в който те осъществяват спасително-издирвателни дейности, бедствието е отнело живота на 16 души, а други 546 остават в неизвестност.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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