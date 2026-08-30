Китай обяви повишена готовност за риск от ново наводнение между Непал и Тибет

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Китайските власти заявиха, че са в повишена готовност, след като в Хималаите се образува ново езеро вследствие на катастрофалните наводнения в района на границата между Непал и Тибет, предаде БТА по информация на ДПА.

Китайските органи за управление на бедствия съобщиха, че експерти наблюдават езерото с помощта на разузнавателен дрон заради опасения, че събралата се вода може да предизвика ново наводнение, ако пробие калта и отломките, които я задържат.

Спасителите, намиращи се около сухопътния граничен пункт между Непал и Тибет, са били преместени на безопасно място като предпазна мярка. Китайските спасителни екипи са съсредоточили търсенето на евентуални жертви в района.

Множество заплахи от нови наводнения възпрепятстват спасителните операции от двете страни на границата. Ново предупреждение за наводнения в бедстващия район в Непал предизвика допълнителна тревога тази сутрин, отбелязва ДПА.

Властите в Непал пък предупредиха за покачване на нивата на реките в засегнатия от катастрофални наводнения регион по границата с Китай, отнели по последни данни живота на най-малко 750 души. Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия предупреди жителите и спасителите да бъдат внимателни по поречието на река Бхотекоши.

Експерти твърдят, че срутване на ледник в Непал може да е предизвикало бедствието, изпращайки огромни количества вода надолу по речната долина в хималайския граничен регион между Непал и Китай.

Междувременно правителството на САЩ заяви, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ на Непал.

Непал може да се нуждае от между 4 и 5 милиарда долара за възстановяване след опустошителните наводнения тази седмица, е заявил министърът на финансите Сварним Уагле. По предварителни оценки сумата се равнява на близо една десета от годишния брутен вътрешен продукт на страната.

„Първоначалната оценка е между 4 и 5 милиарда долара. Това е само приблизителна оценка", казал Уагле, като уточнил, че оценката на щетите и икономическите загуби продължава.

Бедствието започна в сряда, когато срутване на част от ледник в Хималаите предизвика огромен поток от вода, лед, скали, кал и отломки по речните системи в района на границата между Непал и Китай. Вълната разруши мостове и пътища, засегна населени места и нанесе щети на водноелектрически съоръжения.