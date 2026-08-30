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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23475420 www.24chasa.bg

Самолет кацна аварийно в Париж заради теч на пара от кухнята

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Самолет. Снимка: Рixabay

Самолет кацна аварийно в Париж заради теч на пара от кухнята. Самолетът на „Юроуингс" (Eurowings), изпълняващ полет от германския град Кьолн до испанския остров Майорка, извършил извънредно кацане в Париж в събота вечер, след като от бордовата кухня е била забелязана изтичаща пара, съобщи нискотарифната авиокомпания, цитирана от ДПА.

На борда на „Боинг 737" са пътували 131 пътници. От „Юроуингс" посочиха, че кацането на парижкото летище „Шарл дьо Гол" е било извършено като предпазна мярка и при „нормален" приоритет на полета, предаде БТА.

„Безопасността на пътниците и екипажа не е била изложена на риск в нито един момент", заяви говорител на „Юроуингс".

На пътниците от полет EW590 са били осигурени настаняване в хотел и транспорт, а местата им са били презаписани за следващите налични полети, добави говорителят.

Полет от Манчестър за Анталия пък извърши аварийно кацане на 2 юни на летище „Македония" в Солун заради агресивното поведение на пътник в нетрезво състояние. Инцидентът е станал късно вечерта, когато 39-годишен британски гражданин започнал да създава сериозни проблеми на борда. Според информация мъжът бил във видимо пияно състояние, отказвал да изпълнява указанията на екипажа и се държал агресивно както към кабинния състав, така и към останалите пътници.

С оглед безопасността на полета командирът на самолета взел решение за извънредно кацане в Солун.

Самолет. Снимка: Рixabay

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