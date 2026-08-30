Русия обяви днес, че е превзела две села в пограничната Сумска област, Североизточна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация каза днес, цитирано от ТАСС, че въоръжените сили на страната са установили през последното денонощие контрол над Великий Прикол и Садки, предаде БТА.

Тази новина не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Великий Прикол и Садки се намират на по няколко километра от границата с Русия при Курска област, където украински войски нахлуха през август 2024 г., преди да бъдат изтласкани следващата година. Москва не е обявявала Сумска област за анексирана, но иска да установи там буферна зона, както твърди, в отговор на действията на Киев, и редовно обявява, че е превзела погранични села.

От Министерството на отбраната на Руската федерация казаха пред ТАСС, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са били разположили във Великий Прикол и Садки средства за противовъздушна отбрана, артилерия и пунктове за управление на дронове. Установяването на контрол над тези населени места улеснява разширяването на т. нар. зона за сигурност по протежение на руската граница в Сумска и съседната Харковска област, допълниха от ведомството.

Двете села, които Русия обяви днес, че е превзела, изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от Генералния щаб (ГЩ) на ВСУ тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 221 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Константиновското и на Покровското направление в източната Донецка област, където според сводката руските въоръжени сили са предприели съответно 31 и 30 атаки.

На 27 август Русия съобщи за поредното превзето село в Източна Украйна - Шевченковское в Запорожка област, а на 1 август - за други две села Олгивка в северната част на Харковска област и Любицке в югоизточната част на Запорожка област.

.