Кораб с близо 270 пътници потъна край Кипър, поне 6 са загиналите (Обновена, Снимки)

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Кораб с близо 270 пътници и екипаж е потънал край бреговете на Северен Кипър. Кметът на крайбрежния град Кирения, Мурат Сенкул, казва, че ситуацията е „много сериозна".

Министерството на вътрешните работи на Турция съобщава, че 267 души са били на борда, пише BBC.

При инцидента са загинали най-малко 6 души, съобщава CNN.

Плавателният съд се е преобърнал малко след отплаването на около 2 км от брега.

По неофициална информация корабът е започнал да поема вода откъм кърмовата част. Капитанът е направил опит да върне плавателния съд обратно към брега, но опитът не е успял и корабът се е преобърнал.

Министърът на транспорта на Северен Кипър Ерхан Аръклъ заяви, че спасителната операция продължава, а точният брой на жертвите все още не е установен.

Кметът на града обяви, че крайбрежната брегова охрана участва в множество спасителни операции на малки лодки, заедно с Akgunlerin Express. Хеликоптер и линейки също се включиха в спасяването на пътниците. Стотици все още не са спасени. Снимка: Ройтерс Хеликоптер се включи в акциите. Снимка: Ройтерс

Инцидентът е станал край бреговете на Кирения, в северната част на Кипър. Малкият кораб се е движел към турското пристанище Ташуджу.

Турското министерство на вътрешните работи съобщава, че пътнически кораб, превозващ 259 пътници и осем членове на екипажа, е започнал да потъва на 4 морски мили от пристанище Кирения".

В изявлението се добавя:

„Като част от спасителните операции, четири морски кораба, принадлежащи на командването на бреговата охрана на ТРСК, и пътническият кораб AKGÜNLER 3 бяха разположени на мястото на инцидента, докато командването на бреговата охрана изпрати допълнителни пет морски кораба и два хеликоптера на бреговата охрана в района.

„Освен това, шест военноморски кораба бяха назначени от Командването на военноморските сили в подкрепа на операциите, провеждани в региона.

„Усилията по търсене и спасяване се извършват щателно и в координация между съответните звена." Екипите помагат на пострадали. Снимка: Ройтерс

Мурат Сенкул, кметът на крайбрежния град Кирения, заяви пред CNN Turk, че 159 от пътниците на борда са били спасени.