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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23475833 www.24chasa.bg

Лидерът на френските социалисти влиза в президентската надпревара

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Оливие Фор КАДЪР: Екс/@faureolivier

Лидерът на Френската социалистическа партия Оливие Фор обяви, че влиза в президентската надпревара догодина.

Той ще се изправи срещу евродепутата Рафаел Глюксман, смятан за фаворит сред левите, съобщи Франс прес.

Пред парламентарната си група той заяви, че ще участва в първичните избори, които ще утвърдят кандидата на социалистите: "Реших да се кандидатирам на тези предварителни избори". И уточни, че ще направи официалното си изявление за френските медии тази вечер.

През последните дни 58-годишният Фор не криеше намерението си да се включи в надпреварата за кандидатурата на Френската социалистическа партия, чието управление той пое преди осем години.

В предварителните избори на социалистите се очаква още няколко кандидатури. Най-сериозният противник на Фор е именно Глюксман, който засега води в социологическите проучвания.

Вътрешните избори ще бъдат ограничени само до членовете на социалистическата партия и формацията на Глюксман "Плас Пюблик", пише БТА..

От 2018 г., когато пое лидерството на Френската социалистическа партия, Оливие Фор работи за обединение на френската левицата. Той обаче може да се сблъска и с критики заради отношенията си с радикалната лява партия "Непокорна Франция" и нейния кандидат за президент Жан-Люк Меланшон, особено след като конкурентът му Рафаел Глюксман вече ясно се дистанцира от формацията.

Оливие Фор КАДЪР: Екс/@faureolivier

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