Путин подкара новата "Волга" с красавица на предната седалка (Видео)

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Руският лидер Владимир Путин сам подкара новата "Волга" с красавица до себе си. Президентът тества новия кросоувър Волга К50 по време на работно посещение в автомобилния завод в Нижни Новгород този петък, съобщават от Интерфакс.

Любопитното е, че Путин се вози на предната седалка красива млада дама, която е с брандирани дрехи на "Волга". Това е Татяна Фадеева, която е сред ръководителите на компанията.

Преди да седне зад волана, Путин се е запознал детайлно с техническите характеристики на новата линия автомобили и е изпробвал както шофьорската, така и пасажерската седалка. След краткото пътуване из територията на завода, Путин е споделил впечатленията си пред присъстващите журналисти.

"В салона е меко и тихо. Управлява се много добре, може дори с един пръст", казва Путин, цитиран от руските медии. Преди да седне зад волана, президентът се разписва върху капака на колата, показва видео от тест драйва.

"Волга" се опитва да възроди марката с бюджетен автомобил без западни части, но с такива от Китай.

"Нашата задача е да продължим да работим над оптимизацията на разходите и логистиката, за да дадем на клиентите си един наистина екологичен и много комфортен автомобил на приемлива цена", казват от завода.

Визитата на Владимир Путин в Нижни Новгород е продължила с участие в пленарното заседание на форума "Силни идеи за новото време", организиран от Агенцията за стратегически инициативи.

Програмата му е включвала още разглеждане на специализираното изложение "Познавай нашите", както и официална работна среща с губернатора на Нижегородска област Глеб Никитин.