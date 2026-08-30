Канада със специална табела на езерото Онтарио, след като Тръмп го нарече "Америка"

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Канадската провинция Онтарио реши да отвърне на президента на САЩ Доналд Тръмп, който преди дни подписа указ да преименуването на езерото Онтарио на "Езерото Америка", съобщи Асошиейтед прес.

Премиерът на провинцията Дъг Форд разпореди поставянето на нова табела на канадския бряг, която гласи: "Езерото Онтарио. Сега и винаги".

След като Тръмп подписа указа за смяна на името на езерото, канадските лидери посрещнаха решението по-скоро с подигравка, отколкото с възмущение, пише БТА.

Облечен във фланелка на канадския национален отбор по футбол, Дъг Форд представи днес билборда близо до Гримсби, Онтарио, и позира за снимки.

Посланието е изписано и на френски. Във втория президентски мандат на Тръмп отношения между САЩ и Канада се обтегнаха на фона на търговски спорове и заплахите му да превърне Канада в 51-вия американски щат.

Доналд Тръмп отправя и лични атаки срещу канадските лидери. Форд заяви, че името на езерото ще надживее американския президент. "Дълго след като президентът Тръмп си отиде, езерото все още ще се нарича Онтарио", каза Форд във видеоклип, публикуван в социалните мрежи.

През седмицата САЩ и Канада обявиха провал на търговските преговори, свързани с въведени от Тръмп нови мита за канадски стоки.

По-рано тази седмица премиерът на Онтарио Дъг Форд отправи остри атаки срещу президента на САЩ, казвайки, че Роналд Рейгън би "повърнал" заради политиката на Тръмп с митата и би бил "отвратен от самия президент". Тръмп отговори на Форд, наричайки го "лакей" на канадския премиер Марк Карни.

Тръмп каза, че Дъг Форд е "по-нехаризматичният, неинтелигентен и като цяло невпечатляващ брат" на покойния кмет на Торонто Роб Форд.