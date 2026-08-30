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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23475968 www.24chasa.bg

Руски дронове падат до баскетболните ни национали, призоваха ги да се скрият

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Александър Везенков Снимка: Startphoto

Руски дронове удариха в опасна близост до Александър Везенков и останалите българските национали по баскетбол, които се намират в румънския град Тулча. 

Руските дронове са атакували не Тулча, а Измаил - град в южната част на Украйна. Той е само на 20 километра по въздушна линия от мястото, на което баскетнационалите ще играят мача си тази вечер срещу Румъния.

Задействана е системата Alert, която предупреждава жителите и гостите на румънския град:

"Има опасност от падащи обекти от небето. Останете спокойни! Подслонете се в приземни помещения или обществени бомбоубежища. Ако нямате възможност, останете вътре и стойте далеч от прозорци и външни стени. Очаквана продължителност: 90 минути"

В района, по време на атаката, е била и българска делегация, включваща народния представител Росица Кирова. Тя и придружаващите я служители от НСО са евакуирани в укритие и не са пострадали, съобщи Би Ти Ви.

Александър Везенков Снимка: Startphoto

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