Над 800 са вече жертвите на опустошителните наводнения в Непал

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Над 800 са вече жертвите след опустошителните наводнения в района на границата между Непал и Китай при Тибет.

Непалските власти са потвърдили до момента смъртта на 788 души, а китайските - на 16. Предишните данни от непалска страна бяха за 750 загинали, а от китайска няма промяна предаде ДПА.

В неизвестност все още са над 3000, сред които стотици чужденци, пише БТА

Издирването на оцелели продължава на фона на опасността от нови внезапни наводнения, като китайските власти са в повишена готовност заради образуването в Хималаите на ново езеро.