Арестуваха петима в Чехия за измами за милиони с безжични слушалки, замесени са и бг фирми

Петима души са арестувани в Чехия за измами за милиони с ДДС, като в аферата са замесени и български фирми.

По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен заподозрените са задържати като организатори на престъпна схема за измама с ДДС, свързана с продажбата на безжични слушалки. В рамките на разследването, носещо кодовото име „Echo", бяха иззети и активи в Чехия, Германия и Литва. Следата на европрокуратурата води и до България, където са били регистрирани фирми, участващи в схемата.

Смята се, че заподозрените са ръководители на организирана престъпна група, която е прилагала схема за измама с ДДС при търговията с AirPods поне от 2019 г. насам, като е нанесла щети на стойност приблизително 20 милиона евро в периода 2019–2023 г.

Схемата е била създадена така, че да се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държави членки, които са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС), чрез учредяване на кухи фирми за симулиране на трансгранични вериги на доставки. Това е позволило на извършителите да искат възстановяване на ДДС, без съответният данък да е бил деклариран или платен в Германия, пише "Сега".

Според събраните доказателства заподозрените са били управители или фактически ръководители на дружества, участващи във фиктивните вериги на доставки и регистрирани в България, Чехия, Германия, Унгария, Литва и Словакия.

Освен арестите, в Чехия са иззети и недвижими имоти. Замразени са и банкови сметки в Чехия, Германия и Литва.