Гърция дари още военно оборудване на Ливан

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Гърция дари на Ливан втора партида военни машини, съобщи "Катимерини".

Военното министерство на южната ни съседка посочи, че дарението е пристигнало с кораб в Бейрут вчера. То се състои от 13 стари бронетранспортьора M113, произведени в САЩ, и 10 камиона Steyr 680M, проектирани в Австрия и произведени в Гърция по лиценз през 70-те и 80-те години на миналия век.

Първата партида такава помощ беше изпратена на Ливан през януари т.г. и се състоеше от други 13 бронетранспортьора M113 и 10 Steyr 680M.

От министерството заявиха, че дарението "потвърждава ангажимента на Гърция да подкрепя суверенитета, сигурността и стабилността на Ливан".