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Украинската армия отрече Русия да е превзела две села в пограничната украинска Сумска област, както твърдеше по-рано, предаде Укринформ.

Часове по-рано руското военно министерство, цитирано от ТАСС, че армията е установила през последното денонощие контрол над Великий Прикол и Садки.

Курската групировка войски на ВСУ обаче реагира във Фейсбук, че това съобщение не е вярно.

"Ако се вярва на тези съобщения, врагът би трябвало отдавна да е изчерпал селата в Сумска област. Руснаците обаче продължават да намират села, които да "освобождават" отново и отново", се казва в изявлението.

Въоръжените сили на Украйна увериха, че "ситуацията в района е под контрол", и призоваха местните жители да вярват не на "вражески информационни ресурси", а само на Генералния щаб (ГЩ) на ВСУ.

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Великий Прикол и Садки се намират на по няколко километра от границата с Русия при Курска област, където украински войски нахлуха през август 2024 г., преди да бъдат изтласкани следващата година. Москва не е обявявала Сумска област за анексирана, но иска да установи там буферна зона, както твърди, в отговор на действията на Киев, и редовно обявява, че е превзела погранични села.

От Министерството на отбраната на Руската федерация казаха пред ТАСС, че ВСУ са били разположили във Великий Прикол и Садки средства за противовъздушна отбрана, артилерия и пунктове за управление на дронове.

Установяването на контрол над тези населени места улеснява разширяването на т. нар. зона за сигурност по протежение на руската граница в Сумска и съседната Харковска област, допълниха от ведомството.

Двете села, които Русия обяви днес, че е превзела, изобщо не са споменати в редовната сводка, публикувана във Фейсбук от ГЩ на ВСУ тази сутрин и цитирана от Укринформ.

ГЩ на ВСУ е регистрирал вчера общо 221 сражения. Обстановката според него е била най-напрегната на Константиновското и на Покровското направление в източната Донецка област, където според сводката руските въоръжени сили са предприели съответно 31 и 30 атаки.