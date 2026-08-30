Пиян унгарец открадна самолет и прелетя над атомната централа "Пакш"

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Унгарски изтребители бяха вдигнати заради пиян 24-годишен мъж, който открадна малък самолет "Чесна" и прелетя с него близо до атомната електроцентрала "Пакш". В ход са разследвания, за да се установят мотивите на мъжа и как е успял да открадне самолета.

24-годишният мъж е откраднал самолета от близкото летище Калоча, а след това е извършил аварийно кацане в слънчогледово поле, пише tvpworld.com.

Самолетът Cessna 172 е засечен от военен радар в събота сутринта, след като влиза в зона, забранена за полети, близо до атомната електроцентрала Пакш в южна Унгария.

В отговор, два изтребителя Gripen са изпратени в района, съобщи министърът на отбраната на Унгария Ромулуш Рушин-Сенди в публикация във Facebook.

Минути по-късно лекият самолет извърши аварийно кацане в слънчогледово поле близо до село Гержен, на около седем километра от централата.

Gripen-ите останаха в района, докато не пристигнаха спасителен хеликоптер и наземни аварийни служби, добави Рушин-Сенди.

Самолетът е повреден при кацането, но не се съобщава за пострадали или щети по инфраструктурата.

Атомната електроцентрала „Пакш" е единственото ядрено съоръжение в Унгария, което генерира около 50% от електроенергията на страната.

Тя има специален защитен статут, като на гражданските самолети е забранено да влизат в радиус от три километра около обекта на височина под 6000 метра.

Унгарската полиция съобщи, че 24-годишният мъж, който е бил начело на самолета, е откраднал самолета от близкото летище Калоча и е излетял без разрешение.

След аварийното кацане мъжът очевидно се е опитал да избяга от местопроизшествието.

Той е вървял по близък път „в лошо състояние", когато шофьор е спрял, за да му помогне, се казва в изявление на унгарската полиция.

След това мъжът се е опитал да поеме контрола над колата и да потегли, но „е бил спрян навреме", добавя се в изявлението.

Полицейските служители, пристигнали на мястото, са арестували мъжа и са го отвели за разпит.

Предварителните прегледи показват, че той е бил „в нетрезво състояние" по време на инцидента, съобщи полицията, добавяйки, че се провеждат тестове, за да се установи дали е бил под влиянието на други вещества.

Разследващите сега разследват обстоятелствата около инцидента, включително мотивите на мъжа и как е успял да изтегли самолета от летището.

Унгарската полиция и авиационни власти също започнаха проверка на летище Калоча във връзка с инцидента, която ще бъде последвана от проверки на други летища в цялата страна.