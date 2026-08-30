Новият норвежки крал Хокон VIII се сбогува с баща си: Ще ми липсва смехът му

Норвежкото кралско семейство почете днес паметта на покойния крал Харалд V на възпоменателна служба в Аскер - част от церемониите в цялата страна след смъртта на монарха в петък, предаде Асошиейтед прес.

Новият крал и син на Харалд Хокон VIII беше на възпоменателната служба в църквата в Аскер заедно с децата си - престолонаследничката Ингрид Александра и принц Свере Магнус, и майка си - кралица Соня.

Съпругата на Хокон VIII - новата кралица Мете-Марит, не присъства поради здравословни причини. Тя все още се нуждае от почивка след трансплантацията на бял дроб през лятото. Въпреки това кралският двор съобщи, че кралицата ще участва в други събития след смъртта на Харалд.

Възпоменателни литургии бяха отслужени и в множество други църкви в страната. Премиерът Юнас Гар Стьоре присъства на служба в катедралата в Осло.

Крал Харалд V почина рано в петък сутринта. На много обществени места бяха поставени книги за съболезнования, в които хората могат да се подпишат и да отдадат почит. Откакто новината за смъртта на популярния крал беше съобщена, десетки хиляди хора отидоха на площадa пред кралския дворец, за да оставят цветя, писма и да запалят свещи.

Очаква се Хокон да положи конституционната клетва пред парламента на Норвегия във вторник, а церемонията ще бъде излъчена на живо по телевизията, предаде БТА.

Дата за погребението все още не е определена, но страната е в траур и някои хора са решили да отложат празненства като сватби и кръщенета до края на траурния период, съобщи Норвежкото радио и телевизия. По-късно същата медия съобщи, че премиерът е заявил, че погребението ще се състои следващата седмица, но без конкретна дата.

Хокон VIII произнесе възпоменателна реч снощи. Той изрази болката си от смъртта на своя баща и обеща да води страната със същата отдаденост. "Ще ми липсва. Ще ми липсва неговият смях. Неговият добродушен начин да се справя с хора и ситуации", каза Хокон в първата си реч като нов крал, излъчена на живо по обществената телевизия.

Опитвайки се да сдържи сълзите си, той обеща да даде всичко за страната като неин крал. "Това означава - в крайна сметка - да бъдеш готов да рискуваш всичко, дори собствения си живот, за свободата и независимостта на Норвегия", подчерта Хокон.

Новият крал прие мотото "Всичко за Норвегия", което датира от неговия прадядо. Съпругата му стана кралица Мете-Марит, а най‑голямото му дете, Ингрид Александра, стана престолонаследничка и наследница на трона.

Сред задачите му в близко бъдеще ще бъде укрепването на подкрепата за монархията след спорове около минали контакти на съпругата му с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн и присъдата за изнасилване, наложена на доведения му син.

Монархията на Норвегия има древни корени, водещи началото си от крал Харалд Косматия през 9 в. Когато Норвегия възстановява независимостта си от Швеция през 1905 г., три четвърти от гласувалите в национален плебисцит подкрепят възстановяването на монархията.

Днес ролята е предимно символична, тъй като властта е в ръцете на избран парламент, но кралското семейство запазва своята популярност и играе роля в представянето на богатата държава по света.