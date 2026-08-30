ЕК: Исландия остава наш близък партньор

Исландия остава близък партньор на Европейския съюз, коментира говорител на ЕК след като жителите на островната нация гласуваха против възобновяване на преговорите за членство в блока.
От ЕК добавиха, че уважават избора на исландския народ.
В същото време исландската премиерка Криструн Фростадотир заяви, че страната ѝ ще продължи да укрепва своите отношения с Европейското икономическо пространство.
Референдумът бе иницииран именно от социалдемократката Фростадотир, която подкрепя европейската интеграция.