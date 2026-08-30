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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23476547 www.24chasa.bg

ЕК: Исландия остава наш близък партньор

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Референдумът беше иницииран от исландската премиерка Криструн Фростадотир. СНИМКА: РОЙТЕРС

Исландия остава близък партньор на Европейския съюз, коментира говорител на ЕК след като жителите на островната нация гласуваха против възобновяване на преговорите за членство в блока.

От ЕК добавиха, че уважават избора на исландския народ.

В същото време исландската премиерка Криструн Фростадотир заяви, че страната ѝ ще продължи да укрепва своите отношения с Европейското икономическо пространство.

Референдумът бе иницииран именно от социалдемократката Фростадотир, която подкрепя европейската интеграция.

Референдумът беше иницииран от исландската премиерка Криструн Фростадотир. СНИМКА: РОЙТЕРС

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