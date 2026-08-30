Тръмп: Ще запълним стратегическия си резерв с петрол от Венецуела

Доналд Тръмп заяви, че стратегическият петролен резерв на САЩ ще бъде попълнен с петрол от Венецуела съгласно скорошното енергийно споразумение между Вашингтон и Каракас.

Президентът обяви, че процесът на "попълване" на американските резерви, които доста намаляха през последните години, ще започне скоро. А венецуелския петрол нарече "подарък от Венецуела за народа на САЩ", съобщи Ройтерс.

Все още няма яснота за сроковете, в които споразумението с Венецуела може да осигури количества за попълване на стратегическия петролен резерв на САЩ или да доведе до намаляване на цените по американските бензиностанции, предаде БТА.

Енергийното споразумение с Венецуела, обявено от Тръмп в петък, цели да съживи разклатената петролна индустрия на Венецуела, но вероятно ще са нужни значителни инвестиции и инфраструктурни дейности, преди добивът на венецуелски петрол да бъде съществено увеличен.

Към 21 август стратегическият петролен резерв на САЩ възлиза на около 290 милиона барела – ниво, близо до 44-годишен минимум. Запасите от суровината намаляха както по време на мандата на бившия американски президент Джо Байдън, така и при администрацията на Тръмп в отговор на глобалните прекъсвания на доставките, включително заради руската инвазия в Украйна и конфликта в Иран.

По-рано днес временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че енергийното споразумение със САЩ ще бъде в сила 25 години, като целта му е производството на венецуелски суров петрол да достигне 1,5 милиона барела на ден, а суверенитетът на страната върху природните ѝ ресурси да бъде съхранен.