САЩ поемат контрола над 65 млрд. барела венецуелски петрол

Каракас очаква $ 100 млрд. инвестиции и твърди, че запазва суверенитета върху природните си ресурси

Венецуела запазва собствеността и суверенитета си върху петролните залежи на своя територия - това увери в обръщение към нацията в събота президентката на страната Делси Родригес. Малко преди това тя подписа историческо споразумение със САЩ, което дава на Вашингтон значителен достъп до тях.

“Едно нещо трябва да бъде абсолютно ясно: Венецуела запазва собствеността и суверенитета си върху своите ресурси”, категорична бе тя.

Каракас твърди, че сделката включва 100 млрд. долара частни инвестиции, насочени към

съживяване на петролната индустрия

и превръщане на подземните резерви от черно злато в икономически ползи. За споразумението стана ясно в петък, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще контролират 65 млрд. барела от доказаните петролни запаси на Венецуела. Той нарече това най-голямата петролна сделка в световната история. Републиканецът посочи, че тя ще увеличи повече от два пъти американските резерви и значително ще намали цената на газа за всички американци.

Спогодбата с Каракас е в изпълнение на обещанието, което Тръмп даде през януари при залавянето на бившия венецуелски лидер Николас Мадуро. Тогава републиканецът каза, че ще направи Венецуела богата и безопасна, като упражнява контрол върху петролните ѝ залежи.

В събота Родригес обясни, че споразумението ще е с продължителност 25 години и целта му е да увеличи добива на петрол до 1,5 млн. барела на ден. По думите ѝ то предвижда разработването на 17 стратегически петролни находища с доказан потенциал от 65 млрд. барела и приход от данъци върху концесии от от над 209 милиарда долара.

“Тези инвестиции ще допринесат не само за възстановяването и модернизацията на нашата индустрия, но и за икономическия растеж на страната ни, енергийната сигурност в нашето полукълбо и по-големия

баланс на международните пазари”,

каза тя.

Съгласно сделката правителството на САЩ ще запази 55% контрол над съвместно предприятие с опитен частен оператор във Венецуела, което ще извлича гориво, разкри анонимен служител на Белия дом пред Би Би Си. Той добави, че Родригес е дала на предприятието

100-годишна концесия за експлоатация на нефтените находища

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече сделката огромна победа както за Вашингтон, така и за Каракас.

“За венецуелския народ тази сделка ще донесе близо 100 млрд. долара частни инвестиции, ще подкрепи хиляди високоплатени работни места и ще стимулира възстановяването на икономиката”, посочи той.

Не стана ясно какви ще са задълженията на САЩ по договора. Знае се само, че практически Вашингтон получава пряко управление на суверенните национални ресурси на чужда държава, пише Би Би Си.

Обхватът на правомощията му е дори по-голям от този, който имаше при контрола на приходите от петрол на Ирак, след като Саддам Хюсеин беше свален през 2003 г.

Не е ясно дали споразумението с Венецуела ще бъде оспорено от правна и конституционна гледна точка. Официалният му текст все още не е публикуван. Според Енрике Каприлес, депутат от опозицията във Венецуела, има много съмнения относно сделката поради непрозрачността и корупцията на правителството на Родригес.

“Кабинетът трябва да обясни правната основа на договора съгласно конституцията и какво ще спечели от него венецуелският народ”, призова той.

