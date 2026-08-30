Дронове и хеликоптер откриха 37-годишна българка, изчезнала в планина в Северна Македония

Откриха 37-годишна българка, обявена за изчезнала в района на Шар планина в Северна Македония. Тя е в добро здравословно състояниe, съобщават местните мласти. В спасителната операция са използвани дронове и хеликоптер.

Сигналът за изчезването ѝ е подаден снощи в полицейския участък в Попова Шапка. Жената е била част от група от четирима чуждестранни граждани, които са се отправили към Титов връх.

Трима от членовете на групата са се върнали вечерта, но установили, че 37-годишната жена не е с тях и нямали информация къде се намира. Веднага след подаването на сигнала е започнала мащабна издирвателна операция.

По време на цялата операция Центърът за управление на кризи координира издирването с компетентните институции и екипи на място, с цел изчезналото лице да бъде открито възможно най-скоро.

В издирването са ангажирани членове на Специалните звена от Скопие, полицейското управление в Попова Шапка, полицейското управление в Шар планина и Службата за държавна сигурност Тетово. Използвани са и два дрона с термокамери, а в издирването са участвали и полицейски хеликоптер Bell 21. В акцията се е включил и спасителен екип от специалното антитерористично подразделение „Тигър", съобщава изданието "Нова Македония".

Жената е открита днес в 14:50 часа в село Горна Лешница. Според информацията на властите тя е в добро здравословно състояние.