НАТО: Няма непосредствена заплаха за нападение от Русия

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Представител на НАТО заяви, че Русия макар засилва хибридните действия в Европа, към този момент алиансът не вижда непосредствена заплаха от нападение.

"Дори в момент, когато руснаците се сблъскват със значителна съпротива от Украйна, те засилват атаките срещу Украйна, както и хибридните действия в Европа", коментира представителят от алианса, предаде БТА.

И допълни: "Както винаги, НАТО остава бдителна и внимателна към разнообразието от заплахи, пред които сме изправени. Към този момент не виждаме непосредствена заплаха от нападение".

Той увери, че НАТО продължава да стои зад Украйна и "продължаваме да работим денонощно, за да опазим безопасността на нашите един милиард души".

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви вчера, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии и че провокация от страна на Русия срещу който и да е член на НАТО не може да бъде изключена.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Русия във вторник за кратка среща със служители на руското разузнаване. Два източника, запознати със случая, казаха пред Ройтерс, че Ратклиф е повдигнал въпроса за възможна руска операция срещу член на НАТО, макар че не е ясно дали това е била единствената цел на посещението.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че германското правителство скоро ще обяви кой стои зад опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале по‑рано този месец.

Русия последователно отрича каквото и да е участие в планиране на саботажи или атаки в Европа и определя подобни обвинения като нагнетяване на страх.