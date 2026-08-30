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646 са починалите в Австрия през юни и юли заради горещините

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СНИМКА: Pixabay

През юни и юли в Австрия заради жегите са починали 646 души, което е рекорден брой за този период, съобщи здравното министерство на страната.

През също много горещото лято на 2024 година до края на юли са били регистрирани 570 смъртни случая, свързани с горещините, спрямо 284 през предходната година, предаде БТА.

На 31 юли във Визелбург, провнция Долна Австрия, е измерена температура от 40,3 градуса, което постави нов температурен рекорд за юлски ден в Австрия.

Данните за смъртността, свързана с горещините, се основават на научен модел на AЗБХ. Чрез статистически анализ на данни за смъртните случаи и метеорологичните условия се изчислява колко допълнителни смъртни случая могат да бъдат свързани с излагането на необичайно високи температури.

Преди около месец AЗБХ за първи път изчисли броя на жертвите на горещините още по време на лятото. Тогава агенцията оцени, че вследствие горещините през юни са починали 395 души. През юли към тях са добавени още 251 случая.

Новите данни за смъртните случаи, свързани с горещините, за пореден път показват колко силно високите температури натоварват здравето на хората, коментира Министерството на здравеопазването.

СНИМКА: Pixabay

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