8 са вече загиналите от ферибота край Кипър, още 23 се издирват

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8 са вече загиналите на ферибота край Кипър, а още 23 се издирват по последни информации.

Общо 267 души са пътували с пътническия ферибот, който се преобърна край Северен Кипър. Спасени са 237, а други 22 се издирват.

Самият ферибот е напълно потънал на дълбочина от 514 метра

Причината за преобръщането още не е известна. Това се случи малко след като фериботът отплава от пристанището Кирения в Северен Кипър, насочвайки се към турското пристанище Ташуджу.

„Правят се всички необходими подготовки за бърза реакция от спасителните и здравните служби", се казва в изявление на здравното министерство на ТРСК, цитирано от Би Ти Ви.

В него се добавя, че болниците на територията са били предупредени, за да могат да предоставят всякаква медицинска помощ, която може да е необходима. ТРСК е зависима от Турция, а турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз заяви в ефира на X, че „ние предоставяме цялата необходима помощ на операциите по търсене и спасяване".

Инцидентът е станал с плавателен съд на компанията Filo Denizcilik, идентифициран като високоскоростния пътнически катамаран „Filo Jet". Официалният график на компанията показва, че на 30 август корабът е трябвало да изпълни курса Кирения–Ташуджу с отплаване в 12:00 часа.

По първоначалните данни корабът е започнал да поема вода скоро след напускането на пристанището на Кирения. Първите съобщения посочваха, че плавателният съд се е намирал на около два километра от брега. Анадолската агенция съобщи, че инцидентът е станал в района край плажа Диана, на приблизително 7,5 километра от брега.

Според водещата версия щорабът е започнал да поема вода откъм кърмовата част, а капитанът е направил неуспешен опит да върне кораба към Кирения

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изказа съболезноватия на близките на загиналите.

„Надяваме се, че ще получим положителни новини", каза Ердоган в Анкара днес, докато говореше на церемония по дипломирането на Турската военна академия.

Константинос Летимбиотис, говорител на международно признатото правителство на Кипър, заяви в публикация в социалната мрежа Екс днес, че правителството е изразило готовността си да съдейства за издирвателните и спасителни операции с всички налични средства.

„В тези трудни времена мислите ни са с онези, които загубиха живота си, с онези, които бяха ранени, и с всички, които преживяват тази трагедия", каза Летимбиотис.

„В такива моменти защитата на човешкия живот е от първостепенно значение", допълни той.