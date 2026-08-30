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Погребват норвежкия крал Харалд V на 9 септември в катедралата в Осло

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Харалд V СНИМКА: РОЙТЕРС

 Погребението на покойния крал Харалд V ще се състои в сряда - 9 септември. Това съобщиха от Кралския дворец на Норвегия.

Церемонията ще се проведе в катедралата в Осло от 13 ч. местно време, предаде БТА.

Норвежци се наредиха отрано днес пред катедрали и църкви в цялата страна за възпоменателните служби в чест на покойния крал, който почина на 89 години. Харалд издъхна в петък, а синът му веднага стана новият крал Хокон VIII.

След смъртта на Харалд кралското семейство и страната са в официален траур.

Десетки хиляди норвежци изразиха скръбта си през уикенда, като оставяха цветя, писаха картички и палеха свещи пред кралския дворец в Осло, където ковчегът пристигна късно в петък от болницата.

Харалд V СНИМКА: РОЙТЕРС

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