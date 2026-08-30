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Танкер беше нападнат в Ормузкия проток

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Танкери в Ормузкия проток СНИМКА: РОЙТЕРС

Танкер беше нападнат в Ормузкия проток край бреговете на Оман, където е бил ударен с неидентифициран снаряд, съобщи британската служба за морски търговски операции.

Инцидентът е станал вчера, на 12 морски мили (малко над 20 км) северно от град Хасаб. Засега няма данни за пострадали или за екологични щети, според същия източник.

Властите разследват случая, но все още не е ясно кой стои зад атаката, пише БТА.

Иран продължава до голяма степен да блокира движението през Ормузкия проток чрез заплахи и атаки срещу кораби в резултат на войната си със САЩ. Този воден път е жизненоважен за износа на петрол, газ и торове от държавите в Залива. Преди войната той беше свободен за корабоплаване.

В допълнително изявление британската служба за морски търговски операции съобщи, че атаките, опитите за атаки и тормозът от страна на Корпуса на ислямската революционна гвардия на Иран в Ормузкия проток продължават, включително прелитания на дронове, целенасочено наблюдение на търговски кораби и периодични радиообаждания. Това показва, че Иран възнамерява да поддържа натиск върху корабите, преминаващи през протока.

Търговският трафик остава по-нисък от преди войната, макар и с леко увеличение спрямо последните най‑ниски нива.

Танкери в Ормузкия проток СНИМКА: РОЙТЕРС

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