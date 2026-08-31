САЩ и Иран си размениха първи удари от месец насам (Видео)

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САЩ удари две ирански ракетни установки на иранския остров Ларак

Иран отговори с ракети по американски военни цели в Йордания

Цените на петрола отново скочиха

През нощта срещу понеделник Иран и САЩ си размениха удари за първи път от повече от месец насам, като тази ескалация рискува да поднови разрушителния конфликт след седмици на относително военно затишие, съобщи Си Ен Ен. Situation in the strait of Hormuz and Middle East



U.S. airstrikes on Larak Island in the Strait of Hormuz which killed two IRGC soldiers.



Iran responded immediately with ballistic missile launches towards Jordan and cruise missile launches towards ships in the area.… pic.twitter.com/3gLrWnovUJ — ayden (@squatsons) August 30, 2026

Иран изстреля ракети по американски военни цели в Йордания в отговор на удар срещу ирански ракетни установки, за които САЩ твърдят, че са се опитвали да изстрелят морски мини в Ормузкия проток - ключовият морски път, превърнал се в център на регионалните напрежения и дипломатическите усилия.

Шест месеца след началото на затъващия в криза конфликт двете държави са вплетени в борба за контрол над водния път, който е от критично значение за глобалните енергийни доставки, като Техеран отстоява претендираното си право да го управлява чрез редовни удари по кораби, а САЩ са решени да поддържат движението, като насочват корабите и налагат военна блокада на иранските пристанища.

Сблъсъкът се случи само няколко дни, след като президентът Доналд Тръмп обяви протока за свободен от мини, и представлява отклонение от неотдавнашната промяна във фокуса на Вашингтон към максимално засилване на икономическия натиск върху Иран, вместо към военни действия.

Американският удар в неделя беше насочен срещу две ирански ракетни установки на иранския остров Ларак, където бяха забелязани ирански сили, подготвящи се да изстрелят ракети с мини в протока, заяви капитан Тим Хокинс, говорител на Централното командване на САЩ (CENTCOM). Tonight, US forces conducted the first strikes on Iran in weeks, hitting IRGC forces preparing to launch sea mines into the Strait of Hormuz from Larak Island. pic.twitter.com/phn89hFdoH — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 30, 2026

Военните предприеха „ограничени и прецизни действия" срещу иранските „сили за поставяне на мини, представляващи непосредствена заплаха" в този критично важен воден път, съобщи по-късно CENTCOM в публикация в X.

„Иран създаде заплахата, а американските въоръжени сили я неутрализираха, за да защитят гражданските моряци, търговското корабоплаване и свободния поток на световната търговия."

Според държавните медии жители са съобщили, че са чули експлозия в близост до острова – малък остров край брега на Бандар Абас в южната част на Иран, като медиите съобщиха за жертви сред иранските сили и цивилни граждани.

Иранската Ислямска революционна гвардия (IRGC) заяви, че американският удар „е бил стратегическа и фатална грешка" на администрацията на Тръмп и обеща отмъщение в изявление, излъчено от държавната телевизия IRIB.

По-късно IRGC съобщи, че е нанесла ракетни и дронови удари срещу две американски въздушни бази в Йордания.

Въоръжените сили на Йордания съобщиха в понеделник, че системите за противовъздушна отбрана са пресекли и унищожили осем ракети, които са навлезли във въздушното пространство на кралството. Военните заявиха, че снарядите са били неутрализирани, преди да успеят да представляват каквато и да е заплаха за цивилни лица или имущество, според държавната информационна агенция „Петра".

CENTCOM приключи разминирането на международните корабни маршрути в този воден път миналата седмица, съобщи администрацията на Тръмп.

„Иран е бил уведомен, че всеки кораб или лодка, която поставя нови мини, ще бъде незабавно и систематично унищожена", заяви Тръмп миналия вторник.

„Американските сили наблюдават внимателно района и остават в готовност да защитят свободния търговски поток през този жизненоважен воден път", заяви американски представител.

Половин година след началото на войната преговорите между двете страни са в застой, като Белият дом заяви в четвъртък, че в момента не се водят преговори.

Иран и Оман обаче продължават обсъжданията по предложеното споразумение за възстановяване на морското корабоплаване през пролива.

Регионалните посредници, сред които и Катар, подкрепиха преговорите, докато иранските власти многократно свързваха бъдещето на корабоплаването през пролива с по-широките преговори с Вашингтон и с развитието на ситуацията в областта на регионалната сигурност.

Атаката в неделя бе първата американска военна акция срещу Иран от 29 юли насам, когато САЩ приключиха „масивна вълна от удари" в отговор на опит за атака срещу американски военни позиции ден по-рано.

През последните седмици Тръмп се фокусира върху засилването на икономическия натиск върху Иран, а не върху военни действия, като миналата седмица заяви, че финансовата мощ на САЩ ще доведе страната „към много голяма победа". Министерството на финансите на САЩ заплаши с нови, тежки санкции срещу държави, които отказват да прекъснат икономическите си връзки с Иран, наричайки това „икономически Ден Д".

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в неделя, че ведомството вероятно ще обявява всяка седмица нови вторични икономически санкции срещу Иран, като в началото ще се фокусира върху банките.

„Ще виждате много повече от тях всяка седмица", каза Бесент преди срещата на финансовите лидери от Г-20. „Започваме с банките и им казваме, че не е приемливо да държат ирански пари и да подпомагат режима."

Цените на петрола скочиха в неделя, след като САЩ нанесоха удари срещу Иран. Цената на суровия петрол „Брент" – международният еталон – се повиши с 2,8 % до 90,57 долара за барел, а цената на американския суров петрол се повиши с 2,7 % до 85,64 долара за барел.