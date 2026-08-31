Командир на Асад е бил убит при опит да бъде арестуван

Командир, служил по времето на президента на Сирия Башар Асад, е бил убил. Самият той открил огън по силите за сигурност, дошли да го арестуват в западната част на страната.

Фирас Абдул Карим Хамуд, командир на специалните сили на 25‑а дивизия, е бил "неутрализиран след въоръжен сблъсък и операция по претърсване на неговото укритие в град Сафита", в провинция Тартус, се казва в съобщение на силите за сигурност, цитирано от БТА.

Както и при предишен опит за арест, той е открил огън по служителите на силите за сигурност, които са отвърнали на стрелбата, според същия източник.

След падането на Башар Асад през декември 2024 г. властите са арестували десетки представители на службите за сигурност. Процесите срещу тях започнаха през април.

Хамуд е обвинен, че е действал под командването на генерал Гият Дала, ръководител на подкрепящи режима на Асад групи по крайбрежието след края на 2024 година. Той е обвинен и в участие във "въоръжени бунтовнически операции" срещу държавни институции, довели до смъртта на служители на силите за сигурност.

Гият Дала обяви миналата година създаването на "Военен съвет за освобождение на Сирия", противопоставящ се на правителството.

Малко след това избухна смъртоносно насилие, насочено срещу алауитското малцинство, към което принадлежи Башар Асад, по сирийското крайбрежие през март 2025 година. Властите обвиниха привържениците на бившия президент, че подхранват насилието, като атакуват силите за сигурност.

Това доведе до смъртта на над 1700 души, основно алауити, след сблъсъци между силите за сигурност и привърженици на бившия президент, според Сирийския център за наблюдение на правата на човека. Национална комисия за разследване е установила поне 1426 убити, предимно цивилни.

Алауитската общност е била многократно обект на насилие след падането на Башар Асад. Въпреки уверенията на ислямистките власти, които поеха управлението в края на 2024 г., че всички общности ще бъдат защитени, малцинствата в страната остават предпазливи, отбелязва АФП.