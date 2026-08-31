Повече от 20 души в неизвестност след наводнение в "Гранд Каньон"

Повече от 20 души са в неизвестност, след внезапно наводнение в части от националния парк „Гранд Каньон" в американския щат Аризона, съобщиха служители на парка.

Наводнението е станало в събота в каньона „Брайт Ейнджъл" и в района на „Фантом Ранч". То е причинило значителни щети в целия каньон „Брайт Ейнджъл". Почти всички пешеходни мостове над потока „Брайт Ейнджъл" са били отнесени.

Шестдесет и двама души вече са били евакуирани от „Фантом Ранч" и долната част на пътеката „Норт Кайбаб", като се планират още евакуации. Към момента няма информация за пострадали хора, добавиха представители на Националната служба за управление на парковете, предава БТА.