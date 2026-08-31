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Повече от 20 души в неизвестност след наводнение в "Гранд Каньон"

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Националният парк „Гранд Каньон“ СНИМКА: pixabay

Повече от 20 души са в неизвестност, след внезапно наводнение в части от националния парк „Гранд Каньон" в американския щат Аризона, съобщиха служители на парка.

Наводнението е станало в събота в каньона „Брайт Ейнджъл" и в района на „Фантом Ранч". То е причинило значителни щети в целия каньон „Брайт Ейнджъл". Почти всички пешеходни мостове над потока „Брайт Ейнджъл" са били отнесени.

Шестдесет и двама души вече са били евакуирани от „Фантом Ранч" и долната част на пътеката „Норт Кайбаб", като се планират още евакуации. Към момента няма информация за пострадали хора, добавиха представители на Националната служба за управление на парковете, предава БТА.

Националният парк „Гранд Каньон“ СНИМКА: pixabay

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