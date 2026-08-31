Атина и Тел Авив подписват споразумение за "Щитът на Ахил"

Гърция и Израел се очаква да подпишат днес споразумения в Тел Авив за реализиране на проекта "Щитът на Ахил", съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

Проектът "Щитът на Ахил" представлява комплексна система за противовъздушна, противоракетна и противодронна отбрана.

Централно място в плановете на Гърция за модернизиране на противовъздушната отбрана заема сътрудничеството с Израел и с израелски компании от отбранителната индустрия.

Предстоящото подписване на споразуменията са етап в реализиране на проекта. Те ще бъдат ще бъдат подписани между Генералната дирекция за отбранителни инвестиции и въоръжение към Министерството на националната отбрана на Гърция и SIBAT – Дирекцията за сътрудничество в областта на отбраната към Министерството на отбраната на Израел.

Очаква се общата стойност на проекта "Щитът на Ахил" да достигне 3,1 милиарда евро, като се предвижда в него да участват дванадесет гръцки компании, които ще изпълнят дейности на стойност над 700 милиона евро.

Системата за противовъздушна защита ще съчетава наличната гръцка военна техника включително системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot) и безпилотните летателни апарати, разположени във военни обекти на островите и на континенталната част на страната, с израелски системи за противовъздушна отбрана. Сред тях са самоходните системи за близък обсег "Спайдър" (Spyder) на компанията "Рафаел" (Rafael), системите "Барак MX" (Barak MX) на IAI за противодействие на заплахи със среден обсег, както и системата "Прашката на Давид" (David's Sling), предназначена за прехващане на балистични ракети и други заплахи с голям обсег.

Системата ще оперира чрез софтуер, базиран на изкуствен интелект. Той ще идентифицира и класифицира потенциални заплахи и ще предлага най-ефективните начини за реакция. "Щитът на Ахил" ще бъде свързан с подсистеми, отговарящи за противоракетната отбрана, противодействието на дронове и по-широки операции по противовъздушна отбрана, които анализират данни без човешка намеса и посочват оптималния отговор.